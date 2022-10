Rahanappus kahandas koolinoorte jooksukrossil osalejate arvu

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et sellise taandarengu üle on tal väga kurb meel. "Jooksmine on ju selline ala, millega saab hakkama iga vähegi sportlik laps ja noor. See ei vaja mingit erilist oskust ega ole tehniline ala," märkis ta.