Uus juht jätab endise kooli maha rahuliku südamega

Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna ütles, et valituks osutus praegune Imavere põhikooli direktor Tiina Lohur ning tema isiklikult on selle lõpptulemusega väga rahul. „Temast õhkus stabiilsust ja rahulikkkust, ta on tõesti väga rahulik ja sihikindel inimene,” märkis Pärna ning lisas, et talle avaldas muljet Tiina Lohurilt vestlusvoorus kuuldud mõtted ja ideed. „Mulle väga meeldis see, kuidas ta lähenes temalt küsitud küsimustele süsteemselt: ta teab kuidas koolis muudatusi ellu viia, kuidas muudatusi juhtida kui neid on vaja teha ning kuidas koolisiseselt protsessid toimivad, kuidas jõuda õpetajate, õpilaste ja ka lastevanemateni,” kirjeldas Triin Pärna. Ka on tema hinnangul Tiina Lohuri juures suureks plussiks pikaajaline kogemus koolis töötamisel. „Ta on töötanud nii õppejuhi kui koolijuhina,” tõi ta välja.