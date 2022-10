Koolimaja ümberehitus võib, kuid ei pruugi aidata säilitada kolmandat kooliastet

Türi valla juhid on kevadest peale vaaginud Retla-Kabala kooli Oisu õppehoone ümberehitust ning ühtlasi võimalust viia kool ja lasteaed ühe katuse alla. Praegu on arhitektil valminud ettepanekud ruumilahenduse kohta. Ümberkorraldust on tutvustatud nii lastevanematele kui ka õpetajatele ja töötajatele.