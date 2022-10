Paide linnapea: suurim probleem on tasuvate töökohtade nappus

Millises seisus me siis praegu oleme? Mida toovad ristuvad teed? Ei saa alustuseks jätta rääkimata Ukrainast ja Venemaa sõjast tolle riigi ja kogu Euroopa vastu. Eesti riik ja Paide kogukond on olnud väga tubli Ukraina riigi ja rahva aitamisega. Meie inimeste süda on suur ja julgen öelda, et üllatavalt suur on olnud abivalmidus. Jah, see ei ole olnud kerge ülesanne ja loomulikult ei ole kõik veel möödanik. Suur mure on sõjapõgenike majutamine. Kutsun üles kõiki, kellel on pakkuda korterit või maja, seda tegema, linnavalitsus on valmis vahendama ja suhtesildu looma.