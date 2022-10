Türi vallavanem Ele Enn andis teada, et Türil on esimesed avalikud varjumiskohad Türi vallamaja kelder ja Konesko spordihalli soklikorruse ruumid. «Et varjumiskohad peavad asuma tiheasustusalal, siis meil on need Türi linnas,» lausus ta. «Lähiajal tuleb juurde varuda kotte, mida vajadusel liivaga täita ja mis oleksid ka tormi kollal abiks.»