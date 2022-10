Minister Tõnis Lukas: Ukraina on valmis sõjapõgenike laste Eestis läbitud haridust tunnustama

Kõik kohtumisel osalenud ministrid andsid ülevaate sõjapõgenike senisest käekäigust ning riikide abimeetmetest sihtriikides. Kõikide osapoolte huvi oli edaspidi veelgi parandada kahepoolset infovahetust Ukrainaga sõjapõgenike hariduse teemadel.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas selgitas Ukraina kolleegidele meie muret sõjapõgenike koolikohustuse täitmisega. Ühtlasi palus minister Ukraina kolleegidelt abi nende siinse kogukonna julgustamisel Eesti haridussüsteemi sisenemiseks.

„Me oleme andnud neile lastele ajutise kaitse ja sellega kaitseme ka nende õigust õppimisele ja muudele arendavatele tegevustele. Eestis peavad kõik lapsed olema siinsesse haridusasutusse registreeritud. Eesti õppetase on piisavalt kõrge, et anda kindlustunne, et siin õppimise järel saab jätkata ka soovi korral mujal," rääkis Lukas.

Ta lisas, et on lapsi ja noori, kes jätkavad õppimist nii Ukraina e-koolis kui Eesti koolis. Kõik nad tahavad varsti koju tagasi pöörduda, aga nende vanemad kardavad, et Ukraina koolides ei tunnustata vahepealseid õpinguid ja nad ei taha seepärast oma õpinguid senistes koolides katkestada.

Ukraina kolleegid olid avatud koostööks sellele probleemile lahenduse leidmisel. Lukas avaldas lootust, et Ukraina tunnustab sõjapõgenike Eestis läbitud haridust. „Me leppisime kokku, et Ukraina koolid tunnustavad vahepealseid õpinguid Eestis ja nõustuvad õppurite tulemusi üle kandma, ükskõik kas Eestis on õpitud mõni kuu, aasta või ka rohkem,“ ütles minister.