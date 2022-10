Ministrid Riisalo ja Peterson: toome vaimse tervise poliitikasse rohkem edendust ja ennetust

Tänavu kevadel kinnitas valitsus valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjoni ehk ennetusnõukogu loomise, mis on järg 2021. aastal seitsme ministri allkirjastatud ennetuse põhimõtetele . Praeguseks on kinnitamisel ka tegevuskava, mis seob kokku laste ja noorte vaimset tervist toetavad erinevate asutuste tegevused.

Oktoober on rahvusvaheline vaimse tervise kuu, mille tänavune fookus on tundetarkusel. Tundetarkus ehk emotsionaalne intelligentsus on meie võime jälgida ja eristada nii iseenda kui ka teiste tundeid ning kasutada seda teadmist probleemide lahendamiseks, oma mõtlemise ja käitumise juhtimiseks. See mõjutab oluliselt meie vaimset tervist ja heaolu, toetades elus hakkamasaamist, paremat toimetulekut koolis ning võimekust hoolitseda enda tervise eest.