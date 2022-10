Igal aastal jääb Eestis 200 000 inimest vaimse tervise abita

Igal aastal jätavad vaimse tervise probleemid Eesti majandusse kaitse-eelarve suuruse augu. „OECD ja Euroopa Liidu hinnangul kaotab Eesti vaimse tervise probleemide tõttu iga aasta 2,8% SKT-st, 2021. aasta arvudes tähendab see pea miljardi euro suurust kulu. Just seetõttu peame eriliselt ennetusse panustama ja vaimse tervise kuu sündmused on siin üheks heaks näiteks,“ rääkis Oja.

Käimasolev vaimse tervise kuu pakub erakordseid võimalusi osaleda erinevatel tundetarkuse arendamisele pühendatud sündmustel, mis toimuvad VATEKi eestvedamisel oktoobrikuus ja on kõik leitavad kodulehel: vaimsetervisekuu.ee. Kõik keskkonnas pakutavad sündmused on tõenduspõhised ja VATEKi esindajate poolt eelnevalt heakskiidetud, mis tagab nende usaldusväärsuse. Enamus kuu sündmused on kättesaadavad tasuta.