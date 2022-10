Metsameetme toetuse abil planeeritakse hooldusraiet teha pea 600 hektaril metsamaal

Kõige enam soovivad toetuse abil oma metsa hooldada Viljandimaa erametsaomanikud – 1713 hektaril, Võrumaa erametsaomanikud – 1592 hektaril ja Pärnumaa erametsaomanikud – 1475 hektaril. Järvamaal soovitakse toetuse abil hooldusraiet teha 597,31 hektaril.

Kui varasematel aastatel on metsameetme raames taotletavad hooldusraie mahud jäänud 10 000 hektari piiresse, siis tänavu küsiti toetust kõigi aegade suurimale pinnale ehk pea 14 000 hektarile. „Tunneme erametsanduse eestvedajana rõõmu, et erametsaomanikud näitavad järjest suuremat huvi oma metsade kordategemise vastu. Suurenenud huvist on selgelt näha, et üha enam metsaomanikke on Erametsakeskuse toel hakanud pöörama tähelepanu sellele, et Eesti metsad oleks majandatud pika vaatega ja keskkonnasõbralikult,“ tõdes juhatuse liige Gunnar Reinapu.

Metsameetme kogueelarve on tänavu 2 316 000 eurot, millest hooldusraiele on mõeldud 1,89 mln eurot ning taimehaiguste ja tulekahju ennetamise ja kahjustatud metsa taastamise jaoks 426 000 eurot. Kokku küsiti toetust enam kui 2,9 mln euro eest, mis tähendab, et toetust küsiti rohkem kui eelarves selleks ettenähtud vahendeid on. Lõplikud mahud ja tegevused selguvad hiljemalt 2023. aasta veebruaris pärast kõikide nõuetele vastavate taotluste hindamist.

Reinapu sõnul on sel aastal metsaomanikel põhjust rõõmustada kahe olulise muudatuse üle, mis innustavad metsaomanikke kulukaid hooldustöid ette võtma: „Tänavu saab hooldusraieks toetust ka sellisele metsamaale, mis on käesoleval rahastamisperioodil juba toetust saanud. Õigeaegselt vajalike tööde tegemine annab metsaomanikule võimaluse tagada oma tulevikumetsa ilu ja elurikkus. Samuti tõusis sel aastal arvestatavas mahus toetuse määr, mis on nüüd füüsilisest isikust ja FIEst metsaomanikule 215 eurot hektari kohta ning juriidilisest isikust metsaomanikule 165 eurot hektari kohta.“

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast ehk hiljemalt 23. veebruaril 2023. Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.