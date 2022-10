Nõudlus õppelanu järele on märkimisväärselt tõusnud

„Riigi tagatud õppelaen on heaks toeks oma õpingute finantseerimisel Eestis või välismaal. Õppelaenu suurus ei ole kindlasti piisav, et katta täielikult kulutusi eluasemele ja toidule, kuid see on vajadusel oluliseks abiks ja võimaldab õppuril keskenduda peamisele – oma õpingutele. Soovi korral saab õppur võtta õppelaenu ka osade kaupa. Kõrge inflatsioon ja õppelanu madal intress on tudengite huvi õppelanu vastu käesoleval aastal oluliselt kasvatanud,“ kommenteeris Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Õppelaenu saab käesolevast õppeaastat muutunud tingimustel. Kui seni oli maksimaalne laenusumma 2500 eurot õppeaasta kohta, siis alates 1. septembrist suurenes see 3000 euroni. Muutus ka intress. Varasemalt oli see fikseeritud 5% peale, nüüd on see seotud kuue kuu euriboriga. Swedbanki väljastatava õppelaenu intress on 1,99% + 6 kuu euribor. Samas ei pea õppelaenu võtja muretsema tõusva euribori pärast. Kui ka euribor tõuseb nii palju, et intress ja euribor kokku ületavad 5%, siis õppelanu võtja tasub pangale intressi 5% ulatuses. Teisisõnu võib õppelaenu intress olla varasemast soodsam, kuid maksimaalselt on see 5% ehk sama nagu varem.

Õppelaenu saavad taotleda kõik täis- või osakoormusega tudengid või keskhariduse omandanud kutseõppurid, kelle õpingud kestavad õppekava järgi kuus kuud või rohkem.