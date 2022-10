Lastekaitse Liit ja Eesti Noorsooteater kutsuvad 7-21-aastaseid lapsi ja noori osalema videokonkursil “Minu kangelane, minu tõeline päästeingel!”

“Teatris on ütlus, et kuninga mängib kuningaks õukond,” ütles Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. “Teisisõnu poleks lavastuse peategelast ilma kõrvaltegelasteta, kellel on lavastuses ülimalt oluline roll. Me võiksime rohkem märgata ka inimesi, kellel on meie kõrval igapäevaselt suur ja toetav roll.”

Me ei otsi videolugudest kangelase nime, vaid mõtteid, miks on oluline, et lapsel ja noorel on oma kangelased ja mida igaüks selleks teha saab?

Lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala jaoks on oluline märgata enda ümber lapsi ja noori, piisab kasvõi ühest inimestest, kes last päriselt kuulab, kaasab ja mõistab, oluline on, et laps ei jääks oma muredega üksi. Varje Ojala sõnas, et “Just sellisest inimest võib saada lapse jaoks kangelane, kes tema elu oluliselt mõjutab. Videkonkursil kutsumegi lapsi jagama oma lugusid kangelastest, kes on neid kuulanud ja kaasanud. Nende lugude kaudu soovime innustada kõiki inimesi olema mõne lapse jaoks kangelane ja päästeingel.”

Videolugudes soovime, et lapsed ja noored mõtiskleksid: Kes on olnud tema kangelane, tema tõeline päästeingel ja milline ta on?

Miks just tema ja miks tema teod on tema jaoks erilised?

Mis on see, mida ta on temaga koos olles tundnud ja kogenud?

Miks on oluline, et lapse ja noorel on oma kangelased?

Kes peaks olema iga noore ja lapse elus? Mida igaüks selleks teha saab?

Mis on sõnum, mida nad soovivad edasi anda teistele lastele ja täiskasvanutele? Kes on see, keda maailm täna vajab?