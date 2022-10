Riigikaitsekomisjon toetab Kaitseväe juhataja ametiaja pikendamist

Riigikaitsekomisjoni esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul leidis komisjon, et praeguses keerulises julgeolekuolukorras vajavad kaitsevaldkonna otsused järjepidevust ja stabiilsust. „Kaitseväe arendamiseks on tehtud väga mahukad investeerimisotsused, mis tuleb lähiaastatel ellu viia, samuti jätkub töö liitlaste kohaloleku suurendamiseks. Julgeoleku tugevdamiseks kogu NATO idatiival tuleb võimalikult kiiresti ellu viia ka Madridi tippkohtumise otsused. Neid väljakutseid arvestades peame vajalikuks, et kindralleitnant Herem jätkaks oma kohustuste täitmist kuni 2025. aasta detsembrini, nagu oli ka kaitseministri ettepanek,“ ütles ta.