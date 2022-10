Endine kroonik korjas koolide ajaloo raamatusse

Silva Kärner selgitas, et kuna Järva-Jaanis on tegutsenud kutse­õppeasutusi, siis on kogumikus juttu nendegi tööst. Et hariduses on muuhulgas oluline ka alusharidus, mistõttu on kogumikus üks peatükk pühendatud lasteaedade tegevusele Järva-Jaanis. «Kogumik on koostatud erinevatele allikatele toetudes, osaliselt kontrollitud arhiiviandmetest, Jüri Saare, Aksel Annuki ning iseenda koostatud Järva-Jaani koolikroonika ja õpilaste uurimistööde põhjal,» lausus ta.