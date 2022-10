Toiduga kokkupuutuva plastmaterjali ringlussevõtmises on nüüd õiguslik selgus

„On igati tervitatav, et plasti taaskasutatakse aina rohkem ja ka toiduga kokkupuutuva materjalina, nt toidupakendite ja -nõudena. Sealjuures peab aga olema tagatud materjali ohutus, et toitu ei erituks ohtlikke aineid. Määruse jõustumine on oluline verstapost toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse valdkonnas,“ rääkis maaeluminister Urmas Kruuse.