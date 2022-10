Sotsiaalkomisjon saatis peretoetuste seadusemuudatused esimesele lugemisele

Riigikogu täiskogus seaduseelnõu tutvustama määratud komisjoni liige Priit Sibul rõhutas, et eelnõul on kaks suurt eesmärki. „Lastetoetuste puhul on oluline ennekõike täiendav majanduslik tugi perele. Perehüvitiste eesmärk on aga seotud Eesti rahvastiku jätkusuutlikkuse tagamise ja rahvastikukriisi lahendamisega. Plaanitavate muudatustega anname peredele sõnumi, et lapsed on Eesti riiki oodatud ning majanduslikud põhjused ei tohi jääda ainsaks takistuseks, miks lapsed perre sündimata jäävad. Lasterikaste perede toetusi indekseerides seome toetused palga- ja elukalliduse tõusuga, mis tähendab, et riigi tugi on püsiv,“ lausus ta.