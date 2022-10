Reoveeuuringut tehakse narkootiliste ainete kohta korra igas kvartalis selleks, et saada ülevaadet enim levinud uimastitest Eesti eri paigus. „Uuringu abil saame teada, millised on inimeste harjumused keelatud ainete tarbimisel – samuti aitab tulemuste võrdlemine saada aimu võimalikest muutustest. Nii saame koos teiste riigiasutustega teha olukorrateadlikumaid otsuseid, et narkootikumide tarbimist, võimalikke üledoose ning muid negatiivseid tagajärgi ühiskonnas ennetada,“ lausus justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven.