Kirna tulbitalgud laovad vundamenti järgmise kevade lilleilule

Sel sügisel uuenevad põhjalikult Kirna mõisas mõne aasta eest istutatud esimesed tulbiväljad, mis on üsna umbrohtu kasvanud. Ka on tulbiread neis hõredaks jäänud.

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org meenutab, et esialgu olidki tulbid istutatud nii, et need õitseksid kevadel, kui muu taimestik alles hoogu võtab, ja suvel oleks peenar rohelise muruga kaetud.