Moskvale alluv kirik on inforelv

Pole mõtet end petta ja arvata, et 2002. aastal siseminister Ain Seppiku ja peaminister Siim Kallase heakskiidul Eestis registreeritud MPEÕK levitab ja õpetab ligimesearmastust, jagab rahumeelset vaimutoitu ja siirast õnnistust. Ei, tegemist on Kremli ühe kõige tõhusama pehme jõu arendaja ja levitajaga. Samasuguse info- ja kognitiivse sõjategevuse relvaga, nagu olid Eestis keelustatud Kremli-meelsed tele­kanalid.

Pehme jõud ei mõju üleöö: täna kuulan jutlust ja homme reedan kodumaa. Pehme jõud kujundab identiteeti ja väärtushinnanguid aeglaselt, ent piisavalt tugevalt ja veenvalt, et olla pikas perspektiivis ohtlikum kui mürsud või raketid. MPEÕKi süsteemne pehme jõu operatsioon on märksa ulatuslikuma, pikaajalisema ja ajusid loputavama mõjuga kui Solovjovi lärmamine. Kiriku ja selle allasutuste alateadvusele suunatud mõju on sügav ja salakaval.