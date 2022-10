Paide Teater kaasab viimasesse lavastusse ka tudengeid

„OAAS on meieviimane lavastus Paides. Selle Paide Teatri, mis algas 1. augustil 2018 ja mis lõppeb 31. detsembril 2022, viimane lavastus. Aga ometi ei ole see lavastus lõpust, lõppemisest ega lõpetamisest,“ sõnab meeskond nii ühehäälselt, et võimatu on märkida, kes need sõnad täpselt välja ütles.

OAAS on lavastus hetkest enne lõppu, hetkest, kus pole veel sugugi võimatu, et lõpu asemel saabub midagi hoopis muud. Äkki isegi algus. See on lavastus hetkedest, mil kõik on võimalik.

„Kujuta ette!“ hüüatab lavastusdramaturg Oliver Issak, “Kaks sõpra on terve õhtu juttu ajanud. Ehk midagi söönud. Joonud pudeli või paar veini. Ja otsustavad siis, et kõik, tänaseks aitab. Minnakse koridori. Üks aitab teisele palitu selga, lubatakse peagi jälle näha. Juba antakse kaasa tervitused neile, kellega mineja kohtuda võib, kallistatakse… Aga siis peatutakse uksel. Viivuks. Veel üks jutt. Veel üks mõte, mis vajab jagamist. Ja teine. Ja viies. Ja nii möödub kolm, ei, hoopis neli tundi. Neli tundi, mida ei kajasta ükski protokoll. Neli tundi, mis on korraga ajast väljas ja ometi - aja tuum.“