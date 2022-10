Kui vajate uut perearsti

Kõige rohkem tekib vajadus uue perearsti järele seetõttu, et praegune läheb pensionile. Oleme olukorras, kus mitusada perearsti on pensioniealised ja võivad peagi töölt lahkuda. Keskmiselt läheb aasta jooksul pensionile paarkümmend tohtrit, ent lähiajal võib see arv märgatavalt suureneda.