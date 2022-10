Tark Vanem: harjuta koos lapsega rahunemispausi võtmist

Viimaste aastate erinevad kriisid on mõjutanud tugevalt nii laste kui ka lastevanemate vaimset tervist. Kujunenud olukorras on lastevanematel veelgi suurem vastutus toetada iseennast ja oma lapsi vaimse tervise hoidmisel.

„Teadlik tegutsemine rahunemise õppimiseks ja rahunemispausi võtmiseks on üks oluline samm vaimse tervise probleemide ennetamisel,“ põhjendab fookuse valikut TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juht Ly Kasvandik. „Meie eesmärk on juhtida vanemate tähelepanu, miks on kasulik võtta aega rahunemiseks ja anda soovitusi, kuidas seda lapsega teha. Täiskasvanu on lapsele eeskujuks. Vanema roll on näidata oma käitumise kaudu abistavaid tunnetega toimetuleku viise ka lapsele,“ lisas Kasvandik.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul mõjutavad lapse heaolu ja arengut oluliselt peresuhete kvaliteet ja vanemlikud oskused. „Enda tunnete teadvustamine ja rahunemispausi võtmine on tähtis oskus nii täiskasvanule kui ka lapsele kogu eluks. Täiskasvanuna tuleb lisaks enda tunnetele tajuda ka lapse ärevust ning aidata tal sellega toime tulla. Nii olen ka ise leidnud end koos lapsega voodi all vaikimas – pakkudes talle lähedust ja kindlustunnet, kuid jättes kõrvale enda targutavad õpetussõnad, mille mõju lapsele on vaid ärevuse ja ebamugavuse kasv,“ ütles minister Riisalo.