Mitme maakooli õpilaste arv on viimastel aastatel suurenenud

Järvamaal teadaolevalt vanimas mõisas tegutseva Albu põhikooli perel on põhjust rõõmustada, sest õpilaste arv on sel õppeaastal mitme viimase aastakümne suurim.

Kui eelmisel õppeaastal omandas lähiümbruses hinnatud koolis haridust 75 õpilast, siis tänavu 85. Sealjuures alustas esimeses klassis kooliteed lausa 15 last. Kooli direktori Annika Orula ütlust mööda on pärast uut aastat lisandumas veel paar õpilast. Kuigi väiksemal määral, on Albu kooli õpilaskond järjepidevalt suurenenud juba mitu viimast aastat.