Uuenenud tüvede põhjal loodud tõhustusdoosid aitavad leebemalt põdeda

Viiruste hooajal jõudsalt pead tõstva COVID-19 viiruse laialdasema leviku eel panevad perearstid inimestele südamele, et ennetus vaktsineerimise tõhustusdooside kaudu oleks mõistlik ja hoiaks ära raskema põdemise. Uue põlvkonna vaktsiinid on maakonnas juba mõnda aega olemas olnud ja just neid nüüd soovijatele süstitaksegi.