Maarja Brause: kes hakkab Türi valda juhtima?

Esiteks oli valimiskampaania korralik laimukampaania, mille keskmes oli eelmine vallavalitsus, kes sai suure kriitika osaliseks. Nüüd, täpselt aasta pärast valimisi, näeb uus vallavanem koos oma meeskonnaga, et see töö on ülimalt raske, nõuab kompetentsi ja tarkust, aga ka pühendumist ja empaatiat. Tegelema peab inimeste probleemide ja raskete kriisidega. Oluline on kiire reageerimine uutes olukordades, otsusekindlus ja vastutuse võtmine.