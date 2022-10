Kadri Paas: kilovatt-tunni õiglane hind on 6 senti

Mõlemad variandid ei ole lühemas ega pikemas perspektiivis võimalikud. Et mitte öelda, need on meile kõigile, sh keskkonnale kahjulikud. Venemeelsel Keskerakonnal ei jäänud kahe natsionalistliku partei tuules muud üle, kui lajatada letti null senti kilovatt ehk elekter kõigile tasuta. Kesikute idee kohta ei oska muud öelda, kui et isegi suremise eest peab maksma. Muust rääkimata.

Eesti 200 arvutas koos energeetikutega välja, et optimaalne ja ka tootjale kasumlikkuse kindlustav elektri hind on kuus senti kilovatt-tunni eest. Jätke meelde, õiglane hind on kuus senti. See on hind, mida tuule- ja päikeseenergia tootjad on nimetanud hinnatasemena juhul, kui Eestis oleks taastuvaid, st tuule- ja päikesejaamu piisavalt. Praegu ei ole. Viimane tuulejaam avati Andrus Ansipi valitsuse ajal kümmekond aastat tagasi. Järgmine 2023. aastal Saarde vallas tänu Utilitase peremehe Kristjan Rahu investeeringutele.