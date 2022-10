Ligi 40 000 ukrainlast loodavad ajutisele kaitsele

Riisalo sõnul on Eesti selle näitajaga Poola ja Tšehhi järel kolmandal kohal. "Teisel kohal on Eesti näitaja osas, mis puudutab põgenike tööhõivet," ütles Riisalo neljapäeval valitsuse pressibriifil, rõhutades, et Eesti tegi targa valiku, andes põgenikele vaba voli ise endale elatist teenida ja tööle minna. "Selle tulemusena oleme ligi 40 protsendiga saanud tööealised inimesed tööle," ütles minister.