Õpilaste spikrid muutuvad ajas üha igavamaks

Spikerdamine on õpilastega kaasas käinud aegade algusest, kuid viisid ja vahendid, mida selleks kasutatakse, on ajas muutunud ning pole sugugi võimatu, et paberkandjal spikrid on peagi ajalugu. Et paberspikrid ei lõpetaks paberihundi lõugade vahel, hakkas Paide gümnaasiumi õpetaja Kaidi Aabla neid aastate eest koguma. Nüüd võib ta ette näidata juba sadakond peenekirjalist salakirjutist.