Laupa põhikooli kauaaegne direktor Kaarel Aluoja vihjas juba 2022. aasta kooli avaaktusel, et hakkab koolijuhina otsi kokku tõmbama, kuid ei täpsustanud, millal see juhtub. Nüüd on selgunud, et käesolev õppeaasta jääb talle viimaseks.