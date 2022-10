Raha väärtus muudkui odavneb, aga hinnad on üha kallimad – kas see tähendab, et varsti oleme kõik, näljasurm silme ees, toidupangast abi küsimas?

Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige ja Järvamaa toidupanga juhataja Tiina Larven ütleb, et kui inimene juba tunneb, et tal on probleeme – pole vahet, kas need on suurenenud võlad või raskused igapäevase toidulaua katmisega –, siis tuleks otsida abi. Mida kiiremini hakata probleemidega tegelema, seda valutum on raskustest väljarabelemine.