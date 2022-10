Rongisõitude arv on tänavu kasvanud viiendiku võrra

„Rongiga liiklemine on üha populaarsem ning on näha, et eriti armastavad reisijad kiireid ekspressühendusi – just nendel liinidel on sõitude arv kõige enam kasvanud,“ ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Ta lisas, et rongisõidu eelistamisel on palju erinevaid põhjuseid. Tihti tuuakse välja, et rong on kiire, ohutu ja keskkonnasäästlik. "Loomulikult ei saa mööda vaadata ka rahalisest kokkuhoiust võrreldes autosõiduga, kuid aina enam on ka inimesi, kes mõistavad, et rongi või ühistranspordi kasutamine laiemalt aitab toetada ka tervislikku eluviisi – igapäevane liikumine on selle juures väga oluline ning hommikune rongijaama kõndimine saab seda rolli väga edukalt täita," märkis Kongo.

Septembris teenindas Elron 616 000 sõitjat, mis on 6% rohkem kui aasta varem. Reisijate arv on kasvanud kõikidel suundadel - enim on sõitjad kasutanud Tallinna-Turba (897 000), Tallinna-Paldiski (873 000) ja Tallinna-Tartu (886 000) liine. Kõige kiirem kasv on olnud Tallinna-Tartu (+42%), Tallinna-Narva (+30%) ja Tallinna-Viljandi (+23%) liinidel.