Sügisel kontrolli üle suitsuanduri tervis

Selle aasta üheksa kuu jooksul on puhkenud 21 eluhoonetulekahju, kus on hukkunud ka inimesed. Vaid neljas sellises kodus oli olemas toimiv suitsuandur. Eluhoonetulekahjusid, kus inimesed on viga saanud, puhkes samas vahemikus 44 ning neist 19 juhul oli olemas toimiv suitsuandur. Eelmisel aastal tehtud kodunõustamiste käigus selgus, et nõuetekohaselt paigaldatud ja toimiv suitsuandur puudus igas neljandas külastatud eluruumis. See näitab, et elupäästvaid andureid on kodudes jätkuvalt liiga vähe ning see omakorda suurendab traagiliste õnnetuste riski.