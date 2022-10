Kuidas aitab kooliõde õpilaste tervist hoida?

Tallinna Saksa Gümnaasiumi kooliõde Svetlana Ševtšenko tunnistab, et tal on oma töökorralduses palju planeerimist, aga alati tuleb olla valmis ootamatusteks. “Selliseid päevi, kus midagi ei juhtu, on harva, need kipuvad jääma koolivaheaegadesse,” muigab kooliõde, “aga üldiselt on ikka nii, et iga päev astub mõni laps oma murega minu kabinetti sisse. Vahel on vaja lihtsalt kuulata ja nõu anda, aga minu töös peab olema valmis andma ka esmaabi.”