Maarja vajab 16 000 eurot maksvat ravimit elupäästva operatsiooni jaoks

Kaftrio on Maarja jaoks hädavajalik: tema tervislik seisund peab olema stabiilne kopsusiirdamise operatsiooni jaoks, millest sõltub tema elu. Hetkel on ta siirdamise järjekorras järgmine. Naerata Ometi MTÜ ja Janno Puusepa Fond MTÜ koguvad annetusi 2-3 kuu ravimi jaoks.

Maarja on olnud kopsusiirdamise järjekorras alates 09.05.2018. Üks võimalus läks mööda, sest seenbakter veres ei võimaldanud siirdamist. Haiguse kulg ägenes 2022. aasta alguses. Pärast seda on Maarja olnud peaaegu pideva haiglaravi all. Üheks peamiseks tsüstilise fibroosi sümptomiks on kroonilised kopsukahjustused, mis teevad Maarja hingamise väga raskeks.

Heade toetajate abiga on Kaftrio ostmiseks kokku kogutud juba üle 24 000 € ning koos varem koos olnud summale, saadi Maarjale ära tellida kahe kuu rohud ning need mõjuvad talle väga hästi, võimaldades tal palju paremini hingata. Selleks, et ravimi võtmisega enne operatsiooni ajalist vahet sisse ei tekiks, tuleb saada aasta lõpuga veel vähemalt 2-3-kuu ravimi raha kokku.

Annetuste kogumise vajadus Kaftrio ostmiseks on suuresti tingitud sellest, et Haigekassa selleks rahalisi vahendeid ei eralda. Põhjuseks on toodud ravi liigset spetsiifilisust, kuid see on tsüstilist fibroosi põdevate inimeste vastu diskrimineeriv.