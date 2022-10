Paide Teatri ja Klassikaraadio aktsioon teeb öösse pausi

Ingmar Bergmani 1968. aastal esilinastunud “Hunditund” ütleb, et see on aeg südaöö ja koidiku vahel, mil piir reaalse ja ebareaalse vahel on kõige õhem. See on hetk, mil suur osa maailma magab, aga need teised, need, kel und ei ole, mõtlevad just sel tunnil mõtteid, mis muudavad maailma.

Paide Teatri kunstilise juhi Jan Teeveti sõnul annab saade põhjuse teha oma unenägudesse paus: "Igal ööl kutsume me stuudiosse kolm külalist, kellega koos ei arutleta eilse maailma probleemide või homse poliitika väljakutsete üle, vaid otsitakse aja, olemise ja inimese keset. Ja just sellepärast see kellaaeg, sest olgem ausad: päevavalguses tundub neile küsimustele vastamine tihti üsna totter."

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on öine raadiomaja väga inspireeriv keskkond. “Inimesed on läinud, kuid raadiosaated jätkavad oma elu. Öistest võngetest võib sündida midagi erilist. Osaliste nimesid me täna veel välja ei hõika, kuid kindel võib olla selles, et öises stuudios kohtuvad näiteks filosoof ja muusik, õpetaja ja arst, tõlkija ja riigipea, arhitekt ja ajakirjanik, surmauurija ja ajaloolane”.

"HUNDITUND" on Paide Teatri ja Klassikaraadio koostöös valmiv 5-osaline raadiosaade, mis läheb eetrisse 1. novembrist 5. novembrini kell 03:30, öö ja päeva vahelisel tunnil, mil kuulajaid on küll vähe, aga need, kes on, kuulavad seda terasemalt. Aktsioon sünnib osana Paide Teatri viimase lavastuse “OAAS” prooviprotsessist.

"HUNDITUND" kestab täpselt tund aega ning kaob seejärel nagu kurat kuke kiremise peale. Korduseid ei ole. Kõik, mida räägitakse, jääb öö ja päeva vahele.