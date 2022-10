Paide naine hakkas ilvesele kasuemaks

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg postitas sotsiaalmeediasse täna imelisi pilte, kus ta poseeriks justkui ilvesega. Enamik arvas, et tegemist on hästi õnnestunud fototöötlusega või on Võsujala maine coon tõugu kassid juba nii suureks kasvanud. Vähesed aga teadsid, et tegemist ongi metsiku kiskjaga, kellele naine on kasuemaks.