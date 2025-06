Seetõttu on kaks kuud ametis olnud Sepp võtnud nõuks kaasata tegevusse vabatahtlikke ja käivitanud toidubussi, sest abivajajate hulk on tõusujoonel. Kuna toiduabi vajadus on suur, ei kõla ka uudis «annetati tonn toitu» koordineerijale nii roosiliselt, kui kõrvalseisjale võib tunduda.