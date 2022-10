Paljud teavad, et Kalle Puss on sangpommivõistlustel legendaarne kuju. Mehel täitus suvel 70. eluaastat, kuid ometi näeme teda endiselt võistlemas, kohtunikuna tegutsemas ja noortele näpunäiteid jagamas.

Mida me aga ei tea, on see, et sitkel rammumehel pole aastakümnete jooksul olnud probleemi maakerale (ümbermõõt ligi 40 000 kilomeetrit – toim) kaks tiiru ja veidi rohkemgi peale joosta ning selle kõige üle ka arvestust pidada. Teisisõnu, omamoodi maailmameister on Kalle Puss ka spordiradadel.