Madis on ettevõtet juhtinud 21 aastat ja tema arvutuste kohaselt on selle ajaga investeeritud ligikaudu 40 miljonit eurot. Selle ajaga on välja vahetatud palju kommunikatsioone ja laiendadatud vee- ning kanalisatsioonivõrku kohtadesse, kus see varem puudus. Oluline samm oli ka kunagiselt piimakombinaadilt Paide linna puhastusseadmete ostmine ja selle korrastamine.