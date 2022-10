Türi valla ettevõtja: me vajame tööandja pensionit

Mida aeg edasi, seda rohkem töötajate ja pensionäride suhe halveneb, mille tõttu ka raha hulk ühe pensionäri kohta väheneb. Eakad on Eestis üks haavatavamaid ühiskonnagruppe, kellest paljude ainsaks sissetulekuks on pension, mistõttu tulevad senise pensionisüsteemi probleemkohad tugevalt esile just praeguse hinnakasvu tingimustes.