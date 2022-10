Sissemurdmised ja vargused jätkuvad – kahjud on kümnetes tuhandetes eurodes

“Kui varem on sissemurdmisi kardetud peamiselt mõne materiaalselt hinnalise eseme varguse pärast, siis meie hiljuti läbi viidud uuring näitab, et juhtumiga kaasnev emotsionaalne kahju on veelgi suurem. Asjad saab asendada, aga kodust turvatunnet ei pruugi kunagi tagasi saada, kui sinu kodus on sees käidud. Hirm jääb nii täiskasvanutele kui ka lastele pikaks ajaks,” lisas G4S-i standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.