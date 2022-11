Kool soovib rajada rododendroniaia

Rododendronid on õide puhkenud.

Selleks, et Türi Ühisgümnaasiumil oleks võimalus uuendada linna Lokuta poolses piirkonnas roheala ja ümbrus nii, et ka siinse piirkonna elanikel oleks võimalust nautida silmailu ja veeta looduslikult kaunis ümbruses oma vaba aega, tuleb maha võtta osa Tolli metsa servas asuvatest kuuskedest. Puud, mis on vanad ja osaliselt ka üraskikahjustusega ja nii pole mõistlik raiega enam viivitada.