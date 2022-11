Järvamaa inimesi ähvardab aastatepikkune sunnismaisus

Transpordiameti Ida teehoiuosakonna juhataja Anti Palmi andis teada, et nendepoolne seis on hetkel selline, et Transpordiametis on läbiviimisel projekteerimistingimuste avalik menetlus ehk puudutatutele on kaasamiskirjad välja saadetud. Vastuseid oodati oktoobri lõpuni.