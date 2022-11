Videokonkurss mini Negavatt otsib lahendust asjade üleküllusele

„Heaoluühiskonnas on ületarbimine selgelt suureks probleemiks,“ sõnab Negavati projektijuht Anni Raie. Reklaamid ja trendid mõjutavad noori aina enam. Moevoolud vahelduvad rekordkiirusega ning igal aastal tuleb välja aina uusi ja nutikamaid tehnikavidinaid. „Soovime panna lapsi ja noori mõtlema, mil moel nende tarbijakäitumine meie keskkonda mõjutab. Ootame lahendusi, kuidas teha nii, et õnnelik oleks nii inimene kui Maa,“ lisab ta.

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on ressursside kokkuhoiu ja säästvate lahendustega tegelevad projektid väga olulised ka KIKi jaoks: „Oleme toetanud näiteks parandustöökodade loomist nii Tartusse kui ka Tallinnasse, tekstiilijäätmete ringlussevõttu ning kogumismajade ja ringmajanduskeskuste loomist.“ Ta lisab: „Ringmajanduse põhimõtteid ja leidlikke lahendusi kasutades saame ületarbimist ja asjade üleküllust vähendada. Mini Negavati konkurss annab võimaluse noortele neil teemadel kaasa rääkida ja omapoolseid lahendusi pakkuda.“

Kui palju asju on tulevikuinimesel ja millised need on?