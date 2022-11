Riskirühmadele mõeldud tasuta gripivaktsiin on sellest nädalast kättesaadav perearstikeskustes ja apteekides

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul on vaktsineerimine parim viis enda kaitsmiseks. „Grippi tuleb suhtuda tõsiselt, tegemist on raskesti kulgeva haigusega, mis tüsistuste tekkimise korral võib lõppeda surmaga,“ toonitas Varjas ja lisas, et igal aastal vajab gripitüsistuste tõttu haiglaravi 500-2000 inimest. Riskirühmade tasuta vaktsineerimise eesmärk on raskete gripijuhtumite ennetamine.

Rapla perearsti Argo Lätt sõnul on gripi vastu vaktsineerimine on oluline, kuna gripp on väga raskelt kulgev haigus. „Gripile on omane kõrge palavik, tugev nõrkus, jõuetus, lihase-liigesevalud ja kuiv ning kinnine köha,“ rääkis arst. Perearst tuletab meelde, et gripi vastu võib vaktsineerida kogu hooaja vältel, kuid kõige kindlama kaitse annab vaktsineerimine enne haigestumise kõrgperioodi, milleks on talve teine pool. Seega on mõistlik gripivaktsiin ära teha oktoobri või novembri jooksul. Immuunsus kujuneb välja kahe nädala jooksul peale vaktsineerimist.