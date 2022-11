Keskkonnaamet määras selle jahihooaja küttimismahu küttimismahuks 90 karu. Lisaks määrati reservi kuus küttimisluba, mis on ette nähtud nuhtlusisendite küttimiseks juhul, kui uued kahjustused peaksid tekkima.

28. oktoobri seisuga on täidetud kogu küttimismaht ja lisaks on kütitud üks isend reservi arvelt. Järvamaal oli lubatud lasta 12 karu ja kõik metsaotsid said ka kütitud.