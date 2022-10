Eesti poliitika suur vastandumine

On üks selline Euroopa Parlamendi fraktsioon, mille liikmeid ei lasta kogus valitavatele kohtadele ega koostama raporteid ning kelle eelnõud ei jõua kuhugi. Põhjus on nende vastandumine samale Euroopa Liidule, kellelt nad võtavad oma palka, inimõiguste mittetunnistamine ja Kremli-meelsus, sealhulgs Ukraina abistamise mittetoetamine või okupatsiooni tunnustamine. Nad teenivad tahes või otse tahtmatagi Kremli unistust, et iga riik seisaks metslasena käituva Venemaaga silmitsi üksi ega oleks tema vastas ühtsena. Selle fraktsiooni liige Eestist on Jaak Madison – reklaamides suur võitleja, tavapäraselt euroliidu ja seekord ka rohepöörde vastu, mille kaela aetakse sõja tagajärgi. Päriselus istub mees koos kamraadidega isolatsioonis ja võitlus sellega piirdubki.