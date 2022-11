Omniva 9 kuu majandustulemused jäid alla eelmise aasta tulemustele

Kontserni äritulud olid kokku 91 miljonit eurot (2021 9k: 108,4 miljonit eurot), vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16%. Tulud vähenesid kõigis teenuste gruppides, enim langesid rahvusvahelise transiiditeenuste tulud võrreldes eelmise aastaga. Tulemust mõjutas oluliselt Vene – Ukraina sõda, kuna rahvusvahelised teenused ja tulud olid valdavalt sõltuvad kriisipiirkonnast. Omniva on lõpetanud kogu rahvusvaheline kommertskoostöö Venemaa ja Valgevene suunal, jätkates vaid universaalse postiteenuse pakkumist vastavalt Lausanne kokkuleppele. Ärikulud olid kokku 91,7 miljonit eurot (2021 9k: 94,4 miljonit eurot), vähenedes 3%. Kuna müügimahud on olnud planeeritust väiksemad, siis vähendati otsekulusid, optimeeriti kanderinge ja põhivedusid ning värvati planeeritust vähem uusi töötjaid. Kontsern teenis 699 tuhat eurot ärikahjumit (2021 9k: 14 015 tuhat eurot), mis oli oodatud tulemusest madalam.

Pakkumaks parimat ja kodulähedast teenust vahetatakse välja ning paigaldatakse sel ning järgmisel aastal 267 pakiautomaati üle Baltikumi. Omnival on suurim pakiautomaatide võrgustik Baltikumis – kokku 960 pakiautomaati. Aasta algusest on Eestisse paigaldatud ligi 40 uut pakiautomaati. Uue teenusena algas augustis virtuaalse pakiväljastuse teenuse osutamine Eesti väikesaartele, mis on kohalike poolt hästi vastu võetud. Omniva jätkab tihedat koostööd omavalitsustega, et ajakohastada postiteenuse korraldust. 1. oktoobri seisuga on Eestis 191 postiasutustust ja postiteenuse toob ka koju või tööle personaalne kirjakandja.