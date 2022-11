Paide noormees jagas oma erilisi hobisid telereporteriga

Selle põhjal otsustaski Libe, et tahab Paidesse tulla ja sellest lähemalt kuulda. Murro ütles, et võttis pakkumise kohe õhinaga vastu, kuigi kartis, et äkki tuleb tal kaameranärv sisse. "See oli mu elus esimene kord telekaamerate ees esineda või saates olla," põhjendas ta.