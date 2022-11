Annetamistalgud kutsuvad 29. novembril head tegema

Osalevate algatustega saab tutvuda veebilehel annetamistalgud.ee , talguliste hulgast leiab tuntud organisatsioone nagu Vähiravifond Kingitud elu, Minu Unistuste Päev, Maarja Küla ja Varjupaikade MTÜ, aga annetajatel on võimalus tuttavaks saada ka enda jaoks uute valdkondade ja organisatsioonidega. Talgukaart täieneb novembri jooksul veel paljude algatustega, sest talgute registreerimine on avatud 9. novembrini.

„2022. aasta on näidanud, et Eesti inimesed on valmis abivajajaid aitama ja kõik koos suuri summasid annetama. Annetamistalgutega soovime näidata, kui palju väga vajalike valdkondadega tegelevaid organisatsioone meil leidub, ja mida nad annetajate abiga teha saavad,“ ütles annetamistalgute korraldaja Heleene Lippmaa.