Algab rahvusvaheline teatrifestival NAKS

NAKS festivalil on tänavu kohal 18 teatritruppi nii Eestist kui ka välismaalt, kes annavad nelja päeva jooksul 24 etendust. Programmi on valitud mitmekülgsed lavastused: näha saab kaasaegset tsirkust, improvisatsiooni, pärimust, beebiteatrit ja -kontserti ning nuku-, tantsu-, visuaal- ja sõnateatrit. Ühtlasi toimub 18 töötuba kohalikes koolides ja lasteaedades, prantsuse näitekirjaniku Claudine Galea uue noortenäidendi "Süsina" / "Noircisse" avalik ettelugemine ning lastekultuuri seminar. Igal õhtul toimuvad Paide noorte juhitud vestlusringid, kus saab kohtuda näitlejate ja lavastajatega. Festivalile on oodata väliskülalisi Norrast, Soomest, Leedust, Lätist, Küproselt, Suurbritanniast, Slovakkiast, Poolast ja Ukrainast.

NAKS festivalil esietendub Viimsi Gümnaasiumi näitetrupi EKSPERIMENT ja Paide Teatristuudio noorte ühislooming "Lavastus kõigile neile, kellele on kunagi öeldud, et nad ei oska joonistada". Lavastusprotsessis tutvusid noored omavahel, mõtestasid kunsti endas ja enda ümber ning otsisid oma mälestuste ja liikumise kaudu ühist vormi. Noori juhendab lavastaja Külli Täht.

4. novembril kell 12.00–15.00 toimub Paide Gümnaasiumis lastekultuuri seminar “Tähelepanu, laps!”. Seminari peateema on seekord kodu, kooli, kunstikogemuste ja meedia roll lapse arengus. Kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnul pole sellist lapsepõlve nagu täna kunagi inimkonna ajaloos olnud: see on niivõrd seotud tehnoloogilise arengu ja heaoluga. Laste ning noorte kogemusilmast ja vajadustest erinevas täiskasvanute maailmas seiklemine on teinud neist sõltujad ning tarbijad. Seminaril kõnelevad kasvatusteadlane Tiiu Kuurme, Püha Johannese Kooli juht Liivika Simmul, kultuurikorraldaja Kadi Rutens ja TÜ teatriteaduse tudeng Eleriin Miilman. Seminar on kõigile tasuta ning ootab haridus- ja kultuuritöötajaid Paide Gümnaasiumisse osalema. Seminari on võimalik jälgida ka veebi vahendusel: aadressidel naksfestival.ee ja tv.postimees.ee.